Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года: Восход стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность дорог сейчас оценивается в 5 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Ипподромская, Пролетарская, Кирова, Никитина, Кошурникова, Красный проспект, Максима Горького, Гоголя, Танковая, Кропоткина, Дуси Ковальчук, Писемская и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность дорог сейчас оценивается в 5 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу автомобильные заторы образовались на таких улицах как Станционная, Проезд Энерегетиков, Большая, Котовского, Ватутина, Петухова, Титова, Станиславского, Троллейная и Мира.

Движение также затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту можно проехать свободно.

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