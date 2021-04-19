Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года: Восход стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 19 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность дорог сейчас оценивается в 5 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Ипподромская, Пролетарская, Кирова, Никитина, Кошурникова, Красный проспект, Максима Горького, Гоголя, Танковая, Кропоткина, Дуси Ковальчук, Писемская и Богдана Хмельницкого.
Общая загруженность дорог сейчас оценивается в 5 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу автомобильные заторы образовались на таких улицах как Станционная, Проезд Энерегетиков, Большая, Котовского, Ватутина, Петухова, Титова, Станиславского, Троллейная и Мира.
Движение также затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту можно проехать свободно.
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