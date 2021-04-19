Гвардейцы задержали на месте магазинных воров

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

16 апреля в 15.12 в Ленинском районе Новосибирска бойцами ГБР был задержан молодой человек, пытавшийся похитить из магазина банку молотого кофе стоимостью 700 рублей. Задержанный был передан сотрудникам Ленинского РОВД.

17 апреля в 22.30 в Железнодорожном районе экипаж ГБР ГВАРДИИ задержал мужчину, который намеревался украсть из супермаркета палку колбасы. Жулик был задержан с поличным и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам Железнодорожного отдела полиции.

18 апреля в 12.04 в магазине в Кировском районе мужчина в возрасте около 50 лет намеревался украсть три банки рыбных консервов стоимостью 233 рубля. Его противоправные действия были замечены, похититель был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ и передан сотрудникам полиции.

18 апреля в 12.52 из продуктового магазина, расположенного в Центральном районе города, 20-летний молодой человек пытался вынести без оплаты два творожных сырка стоимостью 20 рублей каждый, всего на 40 рублей. Несмотря на мизерную сумму ущерба, за совершение этой кражи он был задержан и передан сотрудникам полиции.