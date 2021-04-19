«Поскользнулся и упал под колесо»: автобус насмерть переехал пенсионера под Новосибирском

Пенсионер погиб под колесами автобуса в Новосибирской области. Фото: ГИБДД НСО.

В селе Ташара Новосибирской области под колесами автобуса «ПАЗ» погиб 64-летний мужчина. Об инциденте, который случился в субботу, 17 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 16.30 в селе Ташара на улице Данилова водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту рабочий поселок Мошково — деревня Умрева, в районе остановки общественного транспорта наехал на пешехода, который, по словам очевидцев, поскользнулся и упал под заднее колесо автобуса, — прокомментировали аварию в ведомстве.

Известно, что в результате ЧП пешеход 1957 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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