Новосибирские спасатели уговорили мужчину спуститься с окна 17-го этажа

Спасатели уговорили новосибирца спуститься с окна 17-го этажа. Фото: служба спасения МАСС.

На улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска в окне 17-го этажа заметили мужчину. В воскресенье, 18 апреля, по этому адресу незамедлительно выехал спасательный экипаж.

— Существовала угроза падения. Сотрудники службы провели разведку разведка и сбор информации. Спасателям удалось уговорить 40-летнего новосибирца слезть с окна и вернуться в квартиру, — рассказали в службе спасения МАСС.

Известно, что мужчину передали полицейским и бригаде «скорой помощи» для выяснения всех обстоятельства.

В МАСС напомнили, в случае происшествий, нужно звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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