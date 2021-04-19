Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В исследование включены ипотечные предложения от Топ-20 банков по объему портфеля на 01.03.2021 г. Ставки указаны для следующих условий: город Москва, стоимость квартиры - 12 млн рублей, сумма кредита на квартиру - 8,4 млн рублей, первоначальный взнос - 30%, срок кредита - 15 лет. Исключены программы с господдержкой, застройщиками и партнерами, а также залоговые. Процентная ставка указана без скидок и надбавок, с учетом страхования жизни и имущества.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».