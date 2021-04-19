В Новосибирске перевернутая "Тойота" снесла кладбищенский забор. Фото: стоп-кадр.

В понедельник, 19 апреля, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло крупное ДТП. Здесь, на въезде в город, на скользкой дороге занесло «Тойоту»: автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и снес забор Гусинобродского кладбища. На месте аварии работали спасатели.

— Сигнал о происшествии поступил в 06:37. На место ДТП выехал экипаж спасателей. Выяснилось, что в «Тойоте» находилось 5 человек. Всем им удалось выбраться из перевернутой машины самостоятельно еще до приезда спасателей. Водителя и пассажиров иномарки осмотрели врачи «скорой помощи». Также спасатели осмотрели автомобиль и провели противопожарные мероприятия, — рассказали в службе спасения МАСС.

На спасательную операцию ушло менее 20 минут: в 6:55 сотрудники службы завершили работы.

В МАСС напомнили, в ближайшие дни на дорогах Новосибирской области сохранится гололед. В связи с чем водителям нужно быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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