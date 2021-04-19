«Водитель вылетел из салона»: в Новосибирске перевернулась иномарка

В Новосибирске перевернулась иномарка: водитель вылетел из салона. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Серьезная авария случилась на Бердском шоссе в Новосибирске. Здесь, рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка, перевернулась иномарка: водитель автомобиля вылетел из салона. ДТП произошло в воскресенье, 18 апреля. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места происшествия.

— Автомобиль перевернулся, водитель вылетел из салона. Проверил пульс, пока живой. Вызвали службы. Приехала скорая, загрузили в автомобиль. Дальше неизвестно, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что иномарка вылетела в кювет, а рядом с ней без сознания лежал водитель автомобиля. На месте аварии работали медики и полицейские.

По словам комментаторов, мужчина вылетел из салона из-за того, что пренебрег ремнем безопасности. По мнению подписчиков группы, автомобилист мог избежать серьезных травм, если бы был пристегнут.

— Как там говорят? Не пристегиваюсь, потому что лучше вылететь из машины, чем кувыркаться вместе с ней.

— Был бы пристегнут, сейчас бы переломанным не был, — уверены горожане.

По информации очевидцев, пострадавшего госпитализировали в Городскую клиническую больницу Новосибирска. Что стало причиной аварии, предстоит установить сотрудникам ГИБДД,

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber