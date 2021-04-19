Пробки в Новосибирске 19 апреля 2021 года достигли 8 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 19 апреля 2021 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Также затруднено движение по улицам Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят автомобилисты на улицах Титова, Троллейная и Пархоменко. Заторы наблюдаются на улицах Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улице Широкая, площади Труда и улице Станционная. Кроме того, затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Ватутина.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Также в пробке стоят водители на улице Военная.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 19 апреля, достиг 8 баллов.

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