Пробки в Новосибирске 19 апреля 2021 года достигли 8 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 19 апреля 2021 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Также затруднено движение по улицам Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят автомобилисты на улицах Титова, Троллейная и Пархоменко. Заторы наблюдаются на улицах Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улице Широкая, площади Труда и улице Станционная. Кроме того, затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Ватутина.
На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Также в пробке стоят водители на улице Военная.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 19 апреля, достиг 8 баллов.
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