Погода в Новосибирске на 19 апреля 2021 года: штормовой ветер и холод до -14

В теченение всего дня будет дуть северный ветер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 19 апреля 2021 года обещает быть холодной и ветреной. Такой прогноз на сутки дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит -1...-6 градуса, местами до -14 градусов по области. Ветер будет дуть северный от 9 до 14 метров в секунду. Ночью местами порывы могут усиливаться до 23 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, — сообщают метеорологи.

Судя по данным сайта «Яндекс. Погода» начало недели будет по-осеннему холодным. Днем столбики термометров покажут -3...-5 градусов, а к вечеру на улице похолодает до -7 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами от 3 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-755 миллиметров ртутного столба.

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