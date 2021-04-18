В Новосибирске таксист сбил 7-летнего мальчика

Пенсионер сбил ребенка во дворе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

Сегодня вечером 18 апреля таксист сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло во дворе в микрорайоне Шлюз.

— Водитель ехал во дворе на улице Миргородская со стороны улицы Сиреневая в сторону улицы 2-я Миргородская. Ребенок переходил дорогу и угодил под колеса автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчику тут же вызвали скорую помощь. У ребенка диагностировали перелом правой ступни. Его отвезли в больницу для дальнейшего обследования.

Напомним, что сегодня на улице Бронный переулок водитель иномарки сбил девочку. Ее так же доставили в больницу, чтобы диагностировать травмы.

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