Новосибирец разбил голову, упав в гараже

Вместе со спасателями приехали и врачи скорой помощи. Фото: «МАСС (16+)».

Вечером 17 апреля спасатели выезжали к мужчине в Кировский район на улицу Немировича-Данчкенко. Как им удалось установить, сибиряк работал в многоуровневом гараже на втором этаже. Оступившись, мужчина упал вниз и разбил голову. Новосибирцу пришлось вызывать спасателей.

— Спасатели и врачи скорой помощи оказали мужчине помощь. Он сильно разбил голову, на рану ему наложили повязку чепчик. Других видимых повреждений или переломов выявлено не было, — сообщают спасатели в группе «МАСС (16+)».

Сибиряка отвезли в больницу, чтобы врачи могли провести более тщательный осмотр.

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