В Новосибирске «Тойота» сбила 10-летнюю девочку: ребенок в больнице

Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

В Новосибирске, днем 18 апреля, мужчина на иномарке сбил 10-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, около половины четвертого вечера, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Тино» ехал по улице Бронная от 6 Бронного переулка к 8 Бронному переулку. Около дома №30 по улице 7 Бронный переулок он сбил девочку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу. На месте произошедшего работает экипаж ДПС.

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