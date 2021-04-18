МЧС предупреждает о сильном ветре в Новосибирской области 18 апреля

Порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС предупредили сибиряков о сильном ветре 18 апреля. Информация об этом появилась на их официальном сайте.

— Ветер будет дуть западный. Ночью порывы будут от 3 до 8 метров в секунду, местами усилятся до 14 метров в секунду. Днем ветер будет дуть от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы усилятся до 23 метров в секунду, — сообщают в ведомстве.

Такой же прогноз дает и «Западно-Сибирский УГМС». Как обещают синоптики, днем будет пасмурно, и ветер будет дуть западный с порывами до 18 метров в секунду. В области сила ветра может достигнуть 23 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что жителям города стоит быть аккуратнее на улицах. Возможны обрывы линии электропередач и обрушение плохо закрепленных конструкций.

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