В МЧС назвали причину возгорания трансформатора в Ленинском районе

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области назвали предварительную причину возгорания трансформатора.
— Сообщение в пожарную охрану поступило в 23:30. На момент прибытия на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений из строения подстанции шел дым, — рассказали в региональном МЧС.
По предварительной информации в трансформаторе произошло короткое замыкание.
Напомним, что пожар произошел ночью 17 апреля. Трансформатор вспыхнул в Ленинском районе на улице Блюхера. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Только сейчас несколько домов остались без элекричества.
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