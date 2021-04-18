В Ленинском районе Новосибирска загорелась трансформаторная будка

Пожарным быстро удалось потушить огонь. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В ночь с 17 на 18 апреля загорелась трансформаторная будка. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Блюхера. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Прибывшие пожарные потушили огонь, однако энергоснабжение жилых домов до сих пор не восстановлено. Как мы проверяли по данным сайта мэрии, без света сейчас осталось 7 домов. Обещают к обеду подключить, — рассказала подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Напомним, что в марте на улице Фрунзе загорелась квартира в многоэтажке. На балконе находились женщина и подросток. Им пришлось перелазить на соседний балкон, чтобы спастись от огня. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

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