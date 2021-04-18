Удар пришелся на переднюю часть машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирской области автомобилист сбил беременную лосиху. Фото ДТП появились в социальных сетях.

— На Колыванской трассе водитель седана Hyundai Solaris совершил наезд на вышедшее на дорогу животное. От удара автомобиль смяло, водитель, и пассажир с различными травмами были доставлены в больницу, — рассказывают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Лосиха скончалась на месте.

На кадрах видно, что у машины разбита передняя часть, почти нет лобового стекла и повреждена крыша.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадал ребенок. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

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