Погода в Новосибирске на 18 апреля 2021 года: будут дожди и сильный ветер

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 18 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 18 апреля 2021 года обещает быть прохладной и дождливой. Синоптики прогнозируют также сильный порывистый ветер.

— В воскресенье, 18 апреля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен небольшой, местами умеренный дождь, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью будет достигать -1…-3 градусов, днем +6…+8 градусов. Ветер будет ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем — со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 18 апреля будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь, а ночью — снег. Температура воздуха будет достигать в среднем +6…+7 градусов днем, -3…+4 градусов ночью. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 739-749 миллиметров ртутного столба.

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