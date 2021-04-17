Под Новосибирском пассажирский автобус застрял в воде: вытягивать его пришлось трактору

Пассажирский автобус застрял под железнодорожным переездом через реку Ояш. Фото: Кадр из видео
В Болотинском районе Новосибирской области пассажирский автобус застрял под железнодорожным переездом через реку Ояш. На Вытягивать транспорт с участка, заполненного паводковой водой, пришлось трактору. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— ПАЗ маршрута №16 от Новой Чебулы до Светлой поляны застрял на участке у железнодорожной линии через реку Ояш, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был выложен ролик. — На помощь пассажирскому транспорту пришел парень на спецтехнике и, взяв на буксир автобус с людьми, провез его по затопленной дороге.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как вышедшая из берегов река Тула затопила СНТ «Ложок» в Кировском районе города.
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