Завершены поиски 70-летней сибирячки, ушедшей из дома в ночной сорочке

В Новосибирске завершились поиски 70-летней женщины, ушедшей из дома в одной ночной сорочке. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске трагически завершились поиски 70-летней женщины, ушедшей из дома в одной ночной сорочке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

— Женщина была найдена погибшей. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.

Напомним, сибирячка пропала утром 17 апреля. Она вышла из дома в неизвестном направлении, будучи одетой только в одну ночную сорочку. Родственники женщина рассказывали, что в силу особенностей здоровья она плохо ориентировалась на местности и могла забыть свое имя.

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