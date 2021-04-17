В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

В Новосибирской области зарегистрировали еще 76 случаев заболевания коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области зарегистрировали еще 76 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 40 119 случаев ковида. При этом с выздоровлением уже были выписаны всего 37 343 пациента, 48 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 62 года, 73 года и женщина в возрасте 62 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 704 человека, — сообщили в областном оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 66 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов. Всего в регионе сделано 1 473 727 тестов на коронавирус.

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