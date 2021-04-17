В Новосибирске ищут 70-летнюю пенсионерку, ушедшую из дома в ночной сорочке

В Новосибирске ищут 70-летнюю Ольгию Рудольфовну Сивак (Южакову).

В Новосибирске ищут 70-летнюю Ольгию Рудольфовну Сивак (Южакову). Женщина ушла из дома утром 17 апреля в одной ночной сорочке. По словам поисковиков, сибирячка не ориентируется на местности и может даже не назвать свое имя. Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на поиск.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в красную ночную рубашку до колен.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ольгия Рудольфовна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber