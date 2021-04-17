В Новосибирске столкнулись троллейбус, «Лада» и иномарка: в больницу попал ребенок

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием троллейбуса , «Лады» и иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Утром 17 апреля в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием троллейбуса , «Лады» и иномарки. В аварии пострадал ребенок, его доставили в больницу.

— Сегодня, около 7:30 утра 35-летняя женщина нетрезвая женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 ехала по улице Станиславского со стороны улицы Вертковского в сторону улицы Немировича-Данченко. Около дома №32 по улице Станиславского она столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan Cefiro, за рулем которого был 62-летний водитель. Иномарка, в свою очередь, столкнулась с троллейбусом №24, за рулем которого находился 42-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал ребенок, его доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадал 13-летний мальчик, ехавший в «Ниссане». Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В троллейбусе на момент аварии находились только водитель и кондуктор.

На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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