Волонтеры объявили сбор добровольцев на поиски новосибирца, пропавшего на кладбище

Волонтеры объявили сбор добровольцев на поиск 59-летнего Владимира Зайченко. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Волонтеры объявили сбор добровольцев на поиск 59-летнего Владимира Зайченко. Напомним, мужчина пропал днем 16 апреля в районе Клещихинского кладбища. Там он был вместе со своими родными, однако в один момент исчез из их поля зрения. Местонахождения сибиряка до сих пор остается неизвестным.

— Объявлен сбор на поиск! Место сбора — улица Хилокская, 10\1, время сбора — 12:00 и по мере готовности. С собой обязательно иметь средства индивидуальной защиты и фонари, — сообщается в паблике Вконтакте поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, пропавший мужчина, в силу особенностей здоровья, плохо ориентируется на местности и не сможет сам найти дорогу домой. Если вам известно что-нибудь о его местоположении, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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