Погода в Новосибирске на 17 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 17 апреля 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 17 апреля 2021 года обещает быть облачной. Синоптики обещают ощутимое похолодание.

— В субботу, 17 апреля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха достигнет 0…-2 градусов ночью, 3-5 градусов тепла днем. Ветер будет дуть северо-западный со средней скоростью 4-9 метров в секунду, ночью возможны порывы до 16 метров в секунду.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода в Новосибирске 17 апреля ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет в среднем достигать от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 752-754 миллиметра ртутного столба.

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