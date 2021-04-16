В Новосибирске пройдет фестиваль, посвященный 110-летию строителя Академгородка Николая Иванова

Михаил Лаврентьев вручает Николаю Иванову мастерок в честь 50-летия. Фото: "Навигатор"

В Новосибирске 30 апреля состоится фестиваль, посвященный 110-летию одного из главных строителей Академгородка Николая Иванова. Сейчас в Советском районе активно готовятся к памятной дате.

— В коворкинг-центре Академпарка «Точка кипения» пройдет фестивальная программа к юбилею Николая Маркеловича Иванова. На площадке перед Академпарком для гостей будет организован праздничный концерт Open Air, на первом этаже — фотовыставка, — сообщает издание «Навигатор». — У гостей фестиваля будет возможность с высоты птичьего полета посмотреть на Академгородок, прикоснуться к истории создания Новосибирского научного центра и воспоминаниям его строителей. Снимается фильм «Академики строительства», премьеру которого планируют на этот день.

Чтобы попасть на фестиваль в коворкинг-центре, необходимо зарегистрироваться заранее, поскольку количество мест ограничено. Ведь в связи с ограничениями из-за коронавируса необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Всем желающим нужно будет либо пройти регистрацию на сайте, либо отправить сообщение по WhatsApp +7(913)-720-63-57. Для посещения концертов Open Air и фотовыставки регистрация не требуется.

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