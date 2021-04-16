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Общество16 апреля 2021 20:43

Новосибирская область попала в пятерку регионов, где большинство жителей заедают стресс

Всего в России 45% трудоспособного населения имеют лишний вес
Галина СИМОНОВА
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Исследователи составили рейтинг среди регионов страны, чтобы выяснить, где больше всего жителей заедают стресс.

Исследователи составили рейтинг среди регионов страны, чтобы выяснить, где больше всего жителей заедают стресс.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследователи «Левада-центра» составили рейтинг среди регионов страны, чтобы выяснить, где больше всего жителей предпочитают заедать свой стресс. В пятерку лидеров попали Алтайский край, Республика Алтай, Омская область, Хакасия и Новосибирская область.

— Ожирение в России — это мультиформенное заболевание, — рассказала изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» научный сотрудник “Клиники лечебного питания” института питания РАМН Ольга Григорьян. — Это связано и с заеданием стрессов, и с доступностью всякой “мусорной”, неполезной еды — такой как чипсы, газированная вода и энергетические напитки.

В то же время, глава Росстата Павел Малков не так давно рассказывал, что всего в России 45% трудоспособного населения в возрасте от 19 до 60 лет имеют избыточный вес, потому что налегают на сладкое, картошку и хлеб.

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