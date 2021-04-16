В Новосибирске ищут 59-летнего мужчину, пропавшего на кладбище

Мужчина плохо ориентируется на местности и не сможет сам найти дорогу домой. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 59-летнего Владимира Алексеевича Зайченко. Мужчина пропал днем 16 апреля, когда ездил вместе с родственниками на Клещихинское кладбище, чтобы поухаживать за могилами. В один момент родные потеряли его из виду, где сибиряк находится сейчас — неизвестно.

— Приметы: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, темные ботинки и черную шапку.

По словам поисковиков, в силу особенностей здоровья, мужчина очень плохо ориентируется на местности и не сможет самостоятельно найти дорогу домой. Сейчас на поиски уже выехали сотрудники полиции и волонтеры.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Владимир Алексеевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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