В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате

Иномарка сбила ребенка, ехавшего по дороге на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 16 апреля, иномарка сбила ребенка, ехавшего по дороге на самокате. 7-летнего доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, около половины шестого вечера в Советском районе около дома №22 на улице Российская, 46-летний водитель автомобиля «Ниссан Джук» сбил 7-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате. Ребенок был вместе с мамой и ехал не по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчика доставили в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом: ушиб мягких тканей, ссадины левой половины тела.

На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber