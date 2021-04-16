Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском скорая помощь застряла в грязи

Вероятно, малышка погибла бы, если бы не сосед, у которого оказался нужный препарат. Фото: Юлия Скибинская \ ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Областная прокуратура начала проверку после инцидента с застрявшей в грязи машиной скорой помощи. Напомним, произошел он в ночь на 15 апреля в селе Лебедевка в Искитимском районе. Медики в этот момент спешили на вызов к девятимесячной девочке, у которой внезапно начался приступ удушья. Вероятно, малышка погибла бы, если бы не сосед, у которого оказался нужный препарат.

— Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, — пояснили в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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