В Новосибирске подземный переход под часовней откроют 20 апреля

Переход под Часовней в Новосибирске должны открыть на следующей неделе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Переход под Часовней в Новосибирске должны открыть на следующей неделе. Об этом рассказал сегодня, 16 апреля, мэр города Анатолий Локоть.

— Во вторник, 20 апреля, мы планируем принять в эксплуатацию и открыть часть подземного перехода. Так у новосибирцев снова появится возможность пользоваться безопасным переходом под Красным проспектом, — пояснил Анатолий Локоть во время часа прессы. — А полностью завершить этот объект мы планируем в середине лета. Постараемся сделать это ко Дню города.

Напомним, открыть отремонтированный пешеходный переход планировали раньше, однако непростой 2020 год внес свои коррективы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе апреле начнется ремонт дорог в Новосибирске в 2021 году. К работе приступят, как только установится хорошая погода. Завершить реконструкцию дорог планируется к концу сентября 2021 года. Средства на обновление выделили из бюджетов всех уровней.

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