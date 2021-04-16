Ледяные дожди после жары: синоптики огорчили новосибирцев погодой на выходные

В Новосибирской области ожидается серьезное похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ближайшие выходные 17 и 18 апреля в Новосибирской области ожидается серьезное похолодание. Температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

— В Новосибирской области в субботу 17 апреля температура воздуха будет достигать ночью 0..-2 °С, днем +3..+5 °С. Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, ночью возможны порывы до 16 метров в секунду. В целом будет облачно, но без осадков, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В воскресенье, 18 апреля, температура опуститься ночью до -2…-4, С, днем поднимется до +7..+9 °С, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой, местами умеренный, дождь.

Впрочем, в понедельник погода тоже не будет благосклонна к сибирякам. 19 апреля в Новосибирске ожидается похолодание до -5…-7 °С ночью, 0..-2 °С днем, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Возможен в этот день также небольшой мокрый снег.

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