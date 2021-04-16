«От удара оторвалось колесо»: под Новосибирском «Лексус» влетел в ограждение и снес светофор

"Лексус" снес светофор под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

Крупное ДТП произошло в Искитиме Новосибирской области. Здесь, в ночь на пятницу, 16 апреля, внедорожник «Лексус» столкнулся с седаном «Тойота», после чего влетел в пешеходное ограждение и снес светофор. Инцидент прокомментировали в областной ГИБДД.

— В 2 часа ночи водитель автомобиля «Лексус» 1997 года рождения ехал по проспекту Юбилейный в пути следования на улице Радиаторная столкнулся с автомобилем «Тойота», который двигался в попутном направлении. После этого внедорожник наехал на пешеходное ограждение и светофорный объект. От удара у внедорожника оторвалось колесо. В результате аварии пострадал водитель «Лексуса», его госпитализировали. Врачи диагностировали у него ссадины, ушибы различных частей тела, под вопросом сотрясение мозга, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что водитель внедорожника был пьян.

В соцсети появилось видео с места аварии. На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, что рядом с разбитым внедорожником лежит мотоцикл. Выяснилось, что после ДТП с «Лексусом» оборвались провода. В них спустя несколько минут после аварии запутался водитель мотоцикла. В результате чего он и его пассажир получили травмы.

— Водитель мотоцикла 1996 года рождения получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Пассажир 2003 года рождения получил ушибы и ссадины, — добавили в ГИБДД.

Известно, что авария с мотоциклом случилась в 2:30.

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