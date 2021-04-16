Пробки на вечер в Новосибирске 16 апреля 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 16 апреля 2021 года затронули оба берега. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 16 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог оценивается сейчас в 7 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Кирова, Ипподромская, Гурьевская, Кошурникова, Красный проспект, Военная, Максима Горького, Дуси Ковальчук, Танковая, Залесского, Окружная, Учительская и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог оценивается сейчас в 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Немировича-Данченко, Ватутина, Большая, Хилокская и Петухова.

Также движение затруднено на Димитровском мосту в сторону левого берега. На Октябрьском и Бугринском мосту движение свободное.

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