В Новосибирске в салон автобуса хлынул кипяток: внутри были пассажиры

В Новосибирске в салон автобуса хлынул кипяток. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 16 апреля, в новосибирском автобусе № 30 произошел инцидент: во время движения в салон хлынул кипяток. В этот момент внутри находились люди. По словам очевидцев, они не пострадали. Информация о происшествии появилась в соцсети.

— Во время движения в салон хлынул кипяток. Произошел перегрев двигателя. Пострадавших нет, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

На видео к посту видно, что салон автобуса затянуло паром. Судя по кадрам, паники в салоне не было.

Комментаторы поста вовсе отнеслись к происшествию с юмором и сравнили автобус с баней.

— Банька-парилка!

— Чище будет.

— Там погода на улице теплая, а пар вам, что б еще лучше прочувствовали приближение лета, — пошутили подписчики группы.

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