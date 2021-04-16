В Новосибирске в салон автобуса хлынул кипяток: внутри были пассажиры

В Новосибирске в салон автобуса хлынул кипяток. Фото: стоп-кадр.
В пятницу, 16 апреля, в новосибирском автобусе № 30 произошел инцидент: во время движения в салон хлынул кипяток. В этот момент внутри находились люди. По словам очевидцев, они не пострадали. Информация о происшествии появилась в соцсети.
— Во время движения в салон хлынул кипяток. Произошел перегрев двигателя. Пострадавших нет, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».
На видео к посту видно, что салон автобуса затянуло паром. Судя по кадрам, паники в салоне не было.
Комментаторы поста вовсе отнеслись к происшествию с юмором и сравнили автобус с баней.
— Банька-парилка!
— Чище будет.
— Там погода на улице теплая, а пар вам, что б еще лучше прочувствовали приближение лета, — пошутили подписчики группы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер