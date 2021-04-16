До +18! Синоптики пообещали аномальную жару в Новосибирске к вечеру пятницы, 16 апреля

В Новосибирске 16 апреля 2021 года будет аномально жарко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 16 апреля, в Новосибирске будет аномально жарко. Температура воздуха по югу области прогреется до +18 градусов. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-сибирском Гидрометцентре.

— Сейчас мы попали в очень теплую воздушную массу. Сегодняшний день будет самым теплым в апреле. Максимальная температура составит + 18 градусов. В некоторых районах региона воздух уже прогрелся даже до +19 градусов. С завтрашнего дня, 17 апреля, в Новосибирской области резко похолодает: усилится ветер, а температурный фон понизится на 10…15 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики уточнили, конец второй и третья декады апреля в Новосибирской области будут холодными. Так, днем воздух будет прогреваться до отметок чуть выше нуля градусов. В связи с чем синоптики советуют новосибирцам максимально насладиться теплом, которым порадует сегодняшний день.

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