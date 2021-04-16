В Новосибирске иномарка вылетела на тротуар и перевернулась: пострадали две девушки

В Новосибирске перевернулась иномарка: пострадали две девушки. Фото: ГИБДД НСО.

Серьезное ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска. Здесь, ночью 15 апреля, на улице Сибиряков-Гвардейцев, перевернулась иномарка. Выяснилось, за рулем машины был 30-летний водитель без прав. Об инциденте рассказали в региональной ГИБДД,

— В 01.00 мужчина 1991 года рождения, не имеющий водительских прав, ехал на автомобиле «Сузуки SX4» по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Площади Ефремова в сторону улицы Северный проезд и у дома № 52 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, — сообщили в ведомстве.

На кадрах, которые опубликовала ГИБДД видно, что машина, вылетевшая на тротуар, получила серьезные повреждения.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадал водитель и две его пассажирки: девушки 21 и 19 лет. Теперь виновнику ДТП грозит ответственность — полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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