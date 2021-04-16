В Новосибирске командир ракетной части заплатит 30 тысяч рублей за избиение призывника

В Новосибирске командир военной части заплатит штраф за избиение призывника.

Новосибирский военный гарнизонный суд вынес приговор командиру ракетной воинской части № 44238. Его обвиняли в избиении призывника. Известно, что инцидент произошел еще в марте прошлого года, однако командир признался в содеянном спустя 8 месяцев после конфликта. Он обратился в Следственный комитет и написал явку с повинной.

— Инцидент произошел утром 10 марта прошлого года. В этот день командир воинской части был дежурным по роте. Около 7 утра он услышал шум в спальне: там ругались двое его сослуживцев, оскорбляя друг друга нецензурными выражениями. Выяснилось, что конфликт возник на почве того, что один из призывников заставлял другого убираться в шинельных шкафах, а тот отказывался. Командир подошел к ругающимся и попросил прекратить ссору, однако те проигнорировали его. После чего он ударил одного из призывников лбом и локтем, от чего тот упал в шкаф и ушибся головой. Командир пояснил пострадавшему, что таким образом он наказал его за нарушение военной дисциплины, — говорится в приговоре суда.

Через 8 месяцев после инцидента обвиняемый пришел с повинной в 481-й военный следственный отдел СК, который находится в 16-м военном городке в Омской области.

Как следует из материалов суда, командир раскаялся в содеянном и извинился перед призывником. Кроме того, он финансово возместил ему моральный вред. Известно, что потерпевший не имел претензий к командиру.

Новосибирский гарнизонный военный суд, рассмотрев все материалы дела, 19 марта 2021 года вынес командиру ракетной части приговор. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили ему за избиение призывника штраф в размере 30 тыс. рублей.

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