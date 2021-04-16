«Молча указал на дверь»: сибирячка пожаловалась на продавца, который выгнал ее из магазина

Сибиряка пожаловалась на продавца, который выгнал ее из магазина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в магазине на улице Громова. Женщина хотела купить фруктов, однако продавец выгнал ее из павильона. Об инциденте, который случился 13 апреля, женщина рассказала КП-Новосибирск.

— Есть у нас ларек на улице Громова, я его раньше никогда не посещала. А тут была поблизости и решила зайти, купить яблок ребенку. Я подошла к лотку, стала набирать их, а продавец встал рядом со мной. Одно яблоко мне не понравилось, и я его отложила. После этого он меня спросил, почему я не беру это яблоко, я спокойно ответила, что хочу сама выбрать товар. На это он выхватил пакет и резко вывалил все яблоки обратно в лоток. После чего молча указал мне на дверь! Я опешила и спросила его, что за хамское отношение он проявляет. В ответ на это он закричал: «Все!» и еще раз ткнул пальцем на дверь, — поделилась женщина.

По ее словам, она не первая, кто пострадал от хамства продавца. Она поделилась своей историей в соцсети, и нашлись люди, которые разделили ее негодование. По их словам, этот работник проявляет неуважение к большинству посетителей: без повода грубит и выгоняет покупателей из магазина.

— Теперь тоже там не беру. Наглый продавец: пихает фрукты в пакет сам, причем всякую гниль. И орет, что мы сами не должны выбирать фрукты.

— Я тоже там же выбирала персики. Мало того, что он вытряхнул мне все из пакета, якобы бери, что есть, не копаясь, так еще и нищей обозвал, — написали подписчики группы «Типичная Затулинка».

Комментаторы уверены, своим беспардонным поведением продавец нарушает закон «О защите прав потребителей», согласно которому покупатели вправе выбирать товар без навязывания со стороны продавца. Местные жители сошлись во мнении, что павильон, где работает наглый продавец, нужно обходить стороной.

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