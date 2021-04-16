Под Новосибирском полицейские поймали 18-летнего наркоторговца

18-летнего наркоторговца поймали под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирской области поймали 18-летнего наркоторговца: полицейские обнаружили у парня 27 свертков с запрещенным веществом. Он привлек внимание правоохранителей на станции Бердск, когда шел по рельсам в неположенном месте. Подозрительного сибиряка задержали и доставили в отдел. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО в четверг, 15 апреля.
— Нарушителя доставили в комнату полиции. В ходе личного досмотра у него нашли 27 свертков с порошкообразным веществом. После в районе железнодорожного вокзала сотрудники транспортные правоохранители выявили еще 12 тайников-закладок, в которых были такие же свертки, — уточнили в ведомстве.
Криминалисты провели исследование свертков: в них оказалось запрещенное вещество α-PVP. При этом общая масса изъятых наркотиков составила почти 20 граммов.
В отношении юного наркодилера возбудили уголовное дело статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящий момент полицейские устанавливают всех причастных к этому преступлению.
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