Экономист объяснил, почему в Новосибирске резко подорожали яйца

Эксперт рассказал, почему в Новосибирске резко подорожали яйца. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске резко выросла стоимость яиц: в конце марта 2021 года десяток подорожал до 80 рублей. При этом еще в начале месяца его можно было купить за 74 рубля. Также в городе увеличилась стоимость куриного мяса. Что вызвало существенный рост цен, рассказал начальник Сибирского Центробанка Николай Морев.

— Причина увеличения стоимости яиц и курицы — общая. Это связано с тем, что в ряде регионов РФ произошли вспышки птичьего гриппа, из-за чего поголовье птиц снизилось. Также из-за прошлогоднего послабления рубля подорожали корма и витамины для птиц. При этом большая часть этих товаров — импорт. В совокупности все это вызвало рост цен на курицу и яйца, — цитирует эксперта пресс-служба Сибирского Центробанка РФ.

По его словам, за год яйца выросли в цене на 23%.

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