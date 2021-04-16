Пробки в Новосибирске на утро 16 апреля 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы образовались на улицах Троллейная, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улице Ватутина и на проспекте Карла Маркса.

В пробке стоят водители на Октябрьском мосту. В связи с чем движение в сторону правого берега затруднено.

На правобережье традиционно сложно проехать по улицам Большевистской, Кирова и Бориса Богаткова. Также заторы наблюдаются на улицах Пролетарская и Военная.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 16 апреля, достиг 6 баллов.

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