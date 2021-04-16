Погода в Новосибирске на 16 апреля 2021 года: сибиряков ждет небольшой дождь

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 16 апреля 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 16 апреля 2021 года обещает быть облачной. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

— В пятницу, 16 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать 4-6 градусов ночью, 16-18 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Новосибирске утром и днем будет ясно, вечером и ночью — облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать в среднем 13-18 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 747-751 миллиметр ртутного столба.

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