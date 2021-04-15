В Следственном комитете хотят наградить новосибирскую второклассницу, спасшую подругу из ледяной воды

Юная сибирячка пришла на помощь подруге, упавшей в воду. Фото предоставлено героем публикации.

В Следственном комитете РФ сообщили, что хотят наградить новосибирскую второклассницу, которая спасла свою подругу. Напомним, инцидент произошел 7 апреля в городе Обь, когда девочки возвращались с занятий в школе по тропинке вдоль озера Козловское. Одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду, но юная сибирячка пришла на помощь подруге.

— Следственное управление готовит материалы о поощрении ребенка за благородный поступок, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Тем временем, областной следственный комитет сейчас проводит проверку по данному инциденту, чтобы выяснить, почему для школьников не обеспечены условия безопасного посещения учебного учреждения.

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