«Гвардейцы» помогли выселить пьяного постояльца из новосибирского хостела

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Задержав нарушителя, они, как правило, передают его в полицию для квалификации нарушения и дальнейшего разбирательства. Но порой задержанные вызывают полицию сами, искренне полагая, что ущемляются именно их права.

13 апреля в 22.04 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из хостела, расположенного на улице Новогодней. Выселившийся из номера пьяный постоялец не уходил и мешал администратору работать, а другим гостям - отдыхать, нарушая общественный порядок, то есть попросту хулиганил. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибывшие на вызов, потребовали нарушителя покинуть хостел, предупредив о возможном применении физической силы. Мужчина на это отреагировал неожиданно: позвонил в полицию и вызвал к месту происшествия наряд, которому и был сдан «гвардейцами» с разъяснением ситуации.

14 апреля в 15.24 тревожная кнопка была нажата в ресторане на улице Гоголя. Прибывшим на вызов бойцам ГБР работники заведения пояснили, что пьяный клиент оскорбляет их, а на предложение покинуть ресторан отвечает отказом. В присутствии «гвардейцев» мужчина не только стал вести себя прилично, но и обратился в полицию, видимо искренне полагая, что его право унижать работников ресторана нарушено незаконно. «Гвардейцам» оставалось только удержать нарушителя на месте до прибытия полиции и передать его правоохранителям, что называется, из рук в руки.