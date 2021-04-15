В Новосибирске рядом с новым Ледовым дворцом могут построить большой бассейн

В Новосибирске рядом с новым ЛДС могут построить большой бассейн. Фото: "ЧС-Инфо".

Новосибирские пловцы Владимир Морозов и Арина Суркова завоевали золотые медали на чемпионате России по плаванию и получили путевки на Олимпийские игры в Токио-2021. Соревнования прошли в Казани на прошлой неделе. Когда сибиряки вернулись домой, их поздравили с победой в региональном министерстве физической культуры и спорта. Именно на этом мероприятии родилась идея возвести рядом со строящимся Ледовым дворцом спорта бассейн с дорожками длиной 50 метров.

— Таких результатов в истории новосибирского плавания еще не было! Они говорят сами за себя, — цитирует и. о. министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олега Савонина издание «ЧС-Инфо».

Он уточнил у спортсменов, есть ли у них какие-то просьбы. Тренер сборной Новосибирской области по плаванию Александр Мартынов не растерялся и заявил о пожеланиях:

— Бассейн нам постройте. На Горской, в районе ЛДС, — сказал он.

В свою очередь Савонин одобрил такое предложение. Он отметил, что подумает о строительстве бассейна после возведения нового ЛДС.

Тренер пловцов уверен, строительство огромного бассейна станет хорошим подспорьем в развитии водного спорта в Новосибирске. Он также отметил, что с появлением нового 50-метрового комплекса опытные спортсмены станут смелее выступать на разных стартах, а юниоры обретут новый дом, где смогут тренироваться в полную силу.

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