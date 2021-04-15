Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь в квартире матери двоих детей на Алтае. Фото: «Наш город Заринск»

Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь в квартире матери двоих детей на Алтае. Силовики искали женщину, которая ранее проживала по данному адресу.

— Утром 14 апреля к жительнице Заринска Светлане позвонили в дверь силовики. Женщину попросили впустить их в квартиру для проведения обыска. Понимая, что никакого обыска у нее быть не может, так как девушка ничем криминальным не занимается, Света позвонила в дежурную часть, — сообщает издание «Наш город Заринск». — За дверью настаивали на том, чтобы дверь немедленно открыли. Девушка была в шоке, ведь дома кроме нее были еще сын 16 лет и девятилетняя дочь, которая начала плакать.

Силовики искали женщину, которая ранее проживала по данному адресу. Фото: «Наш город Заринск»

Заринские полицейские на место прибыли, однако поздно. К тому времени ОМОНовцы уже успели срезать дверь болгаркой и все же попасть в квартиру женщины. Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. Местные правоохранителя взяли со Светланы объяснение и пообещали, что компенсируют установку новой двери.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали данный инцидент.

— Сотрудники управления МВД России по Новосибирской области выехали в город Заринск для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. — Прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, поэтому было принято решение о силовом входе в жилище. После проникновения в квартиру было установлено, что подозреваемая в совершении преступления по данному адресу не проживает. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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