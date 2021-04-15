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Происшествия15 апреля 2021 15:17

«Не было сигнализации и ограждений»: прокуратура проверила железнодорожный переезд, где произошло ДТП с двумя погибшими

В районе поселка Красноармейский «Жигули» влетели в стоячий железнодорожный вагон
Галина СИМОНОВА
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Областная прокуратура провела проверку после ДТП районе поселка Красноармейский, где погибли два человека.

Областная прокуратура провела проверку после ДТП районе поселка Красноармейский, где погибли два человека.

Областная прокуратура провела проверку после ДТП в районе поселка Красноармейский, где погибли два человека. Напомним, ЧП произошло вечером 13 апреля, тогда двое мужчин на «Жигулях» влетел в стоячий железнодорожный вагон.

— Установлено, что одной из причин произошедшего стало непринятие организацией-собственником железнодорожного переезда мер к его надлежащему техническому обслуживанию (не функционировала система сигнализации, не приняты меры к ограждению переезда), содержанию железнодорожных путей, а также нарушения производства работ по выгрузке вагона в непредназначенном для этих целей месте, — пояснили в областной прокуратуре.

Руководителю организации было вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов».

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