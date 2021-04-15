«Не было сигнализации и ограждений»: прокуратура проверила железнодорожный переезд, где произошло ДТП с двумя погибшими

Областная прокуратура провела проверку после ДТП районе поселка Красноармейский, где погибли два человека.

Областная прокуратура провела проверку после ДТП в районе поселка Красноармейский, где погибли два человека. Напомним, ЧП произошло вечером 13 апреля, тогда двое мужчин на «Жигулях» влетел в стоячий железнодорожный вагон.

— Установлено, что одной из причин произошедшего стало непринятие организацией-собственником железнодорожного переезда мер к его надлежащему техническому обслуживанию (не функционировала система сигнализации, не приняты меры к ограждению переезда), содержанию железнодорожных путей, а также нарушения производства работ по выгрузке вагона в непредназначенном для этих целей месте, — пояснили в областной прокуратуре.

Руководителю организации было вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов».

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