В Новосибирске иномарка сбила 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

В Новосибирске, днем 15 апреля, иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, днем 15 апреля, иномарка сбила ребенка, перебегавшего через дорогу. Пострадавшую 11-летнюю девочку доставили в больницу.
— Сегодня, около четырех часов дня, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Взлетная, со стороны города по улице Ключ-Камышенское плато. Около дома № 14 по улице Ключ-Камышенское плато он сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшую 11-летнюю девочку доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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