Когда отключат отопление в Новосибирске 2021: в какой день прекратят подачу тепла

Отопление отключат, когда в течение пяти дней в Новосибирске будет теплее +9 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда отключат отопление в Новосибирске 2021 станет известно после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд будет выше +8 градусов. Такой отметки требует закон РФ. Однако в ближайшее время, несмотря на весеннюю погоду за окном, новосибирцам не стоит ждать отключение тепла. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-сибирском Гидрометцентре.

— В ближайшее время отключения отопления не будет. Это связано с тем, что с 17 апреля в регионе ожидается похолодание — температуры достигнут минусовых отметок, — уточнили синоптики.

По данным сайта «Яндекс Погода», в субботу, 17 апреля, днем в Новосибирске будет + 2...+4 градуса, ночью температуры опустятся до -1…-2 градусов. Днем в воскресенье, 18 апреля, будет + 4...+6, ночью похолодает до -4 градусов. А уже в понедельник, 19 апреля, днем ожидается -3…-4 градуса, ночью похолодает до -7.

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