Под Новосибирском мотоциклист съехал в кювет и перевернулся

В Черепановском районе Новосибирской области в ДТП попал мотоциклист. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области в ДТП попал мотоциклист. В результате произошедшего пострадал 29-летний пассажир, ехавший на этом же мотоцикле.

— Первая в новом мотосезоне авария с участием мотоциклиста произошла в Черепановском районе. 14 апреля на выезде из рабочего поселка Дорогино 36-летний мужчина, управляя мотоциклом «ИМЗ», не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся. За руль мужчина сел, будучи нетрезвым, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир мотоцикла. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир мотоцикла, его доставили в больницу с различными травмами.

Как выяснили позже автоинспекторы, виновник произошедшего не имеет водительских прав и страховки. Проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение мужчина также отказался. В отношении сибиряка составлено пять административных материалов, дело об административных нарушениях будет позже рассмотрено в суде. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.

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